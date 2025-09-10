Wladimir Putin will den Westen verunsichern, verwirren und spalten. Einerseits droht der russische Machthaber mit Atomwaffen, andererseits führen seine Sicherheitskräfte einen hybriden Krieg gegen Nato-Staaten – mit Sabotage, Spionage, Desinformation. Diese Mischung aus niedrigschwelligem Militäreinsatz, Terrorismus und Kriminalität bleibt unter der Schwelle eines offenen militärischen Konflikts, beweist aber, dass Moskau die Europäer als Gegner betrachtet, ja als Feinde.
MeinungSicherheitspolitik:Die Auseinandersetzung zwischen Putin und dem Westen wird immer gefährlicher
Kommentar von Nicolas Richter
Lesezeit: 3 Min.
Die russischen Drohnen über Polen passen in das Muster eines hybriden Krieges, den Moskau immer dreister gegen Nato-Länder führt. Jetzt ist eine deutliche Reaktion notwendig, um eine Eskalation zu vermeiden.
Der Abschuss der Fluggeräte über polnischem Staatsgebiet sei der erste Kampfeinsatz von Nato-Flugzeugen im Luftraum der Allianz, erklärt das Nato-Oberkommando. Eine Eskalation will das Verteidigungsbündnis aber vermeiden.
