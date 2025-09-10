Zum Hauptinhalt springen

MeinungSicherheitspolitik:Die Auseinandersetzung zwischen Putin und dem Westen wird immer gefährlicher

Kommentar von Nicolas Richter

Polnische Soldaten vor zerstörtem Haus: Die Regierung in Warschau hat die – wahrscheinlich russischen – Flugkörper abschießen lassen.
Polnische Soldaten vor zerstörtem Haus: Die Regierung in Warschau hat die – wahrscheinlich russischen – Flugkörper abschießen lassen. (Foto: Jakub Orzechowski / Agencja Wybo via REUTERS)

Die russischen Drohnen über Polen passen in das Muster eines hybriden Krieges, den Moskau immer dreister gegen Nato-Länder führt. Jetzt ist eine deutliche Reaktion notwendig, um eine Eskalation zu vermeiden.

Wladimir Putin will den Westen verunsichern, verwirren und spalten. Einerseits droht der russische Machthaber mit Atomwaffen, andererseits führen seine Sicherheitskräfte einen hybriden Krieg gegen Nato-Staaten – mit Sabotage, Spionage, Desinformation. Diese Mischung aus niedrigschwelligem Militäreinsatz, Terrorismus und Kriminalität bleibt unter der Schwelle eines offenen militärischen Konflikts, beweist aber, dass Moskau die Europäer als Gegner betrachtet, ja als Feinde.

Verletzung des polnischen Luftraums
:Wie die Nato auf die russischen Drohnen in Polen reagiert

Der Abschuss der Fluggeräte über polnischem Staatsgebiet sei der erste Kampfeinsatz von Nato-Flugzeugen im Luftraum der Allianz, erklärt das Nato-Oberkommando. Eine Eskalation will das Verteidigungsbündnis aber vermeiden.

SZ PlusVon Hubert Wetzel

