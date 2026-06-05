Wie gut ist das deutsche Sexualstrafrecht – und was würde es besser machen? Die Jura-Professorin Leonie Steinl erklärt, warum sie schärfere Gesetze nicht immer für den besten Weg hält.

Wann immer Fälle von sexueller Belästigung oder sexualisierter Gewalt öffentlich werden, wird in der öffentlichen Debatte der Wunsch nach strengeren Verboten laut.

Es gibt genug Beispiele, die zeigen, dass die Politik diesem Ruf häufig nachkommt: Vergewaltigung und sexuelle Belästigung wurden vor einigen Jahren als Tatbestand verschärft. Es gibt neue Regeln dafür, wann man anderen Menschen Nacktfotos von sich selbst schicken darf, oder dafür, was passiert, wenn man Nacktfotos zugeschickt bekommt und sie abspeichert.

Dieser gesetzliche Trend hat einen Grund: Das Recht hängt dem gesellschaftlichen Bewusstsein häufig hinterher. Wie groß die Verletzungen sind, die sexuelle Belästigung verursachen kann, kommt in der juristischen Welt erst nach und nach an.

Debatte : Der blinde Fleck Sexualstrafrecht kommt im deutschen Jura-Curriculum quasi nicht vor – während man ohne breites Wissen über Hypotheken kein Examen machen kann. Liegen die Defizite der deutschen Rechtsprechung zu sexualisierter Gewalt im System? SZ Plus Essay von Ronen Steinke ...

In dieser Folge von „Ist das gerecht“ spricht Ronen Steinke, SZ-Redakteur und Jurist, deshalb mit Leonie Steinl, die als Jura-Professorin gerade frisch von der Universität Münster nach Leipzig gewechselt ist. Im Podcast erklärt sie, wo das deutsche Sexualstrafrecht angemessen auf sexualisierte Gewalt reagiert – und wo es noch Lücken gibt. Und sie spricht darüber, warum sie eine Verschärfung des Gesetzes nicht immer für hilfreich hält.

Jeden zweiten Freitag erscheint eine Folge von „Ist das gerecht?“. Alle Folgen jetzt mit SZ Plus hören auf SZ.de oder auf Spotify.

Moderation, Redaktion: Ronen Steinke

Redaktionelle Betreuung: Ann-Marlen Hoolt

Produktion: Julia Ongyerth

Bildrechte Cover: Kalle Kröger

Sie erreichen die Redaktion dieses Podcasts unter podcast@sz.de – wir freuen uns über Anregungen, Lob oder Kritik.