Unsere Gesellschaft will, dass manche Menschen arbeitslos sind, meint die Journalistin Anna Mayr. Umso mehr kritisiert sie Erniedrigungen, die aus ihrer Sicht mit dem Bürgergeld einhergehen.

Podcast von Ronen Steinke

Bundeskanzler Friedrich Merz hat einen „Herbst der Reformen“ ausgerufen und Kürzungen bei den Sozialleistungen angekündigt. Geht es nach dem Kanzler und seiner Partei, soll insbesondere das Bürgergeld reformiert werden, denn es sei in der Bevölkerung sehr unbeliebt. Der Vorwurf vieler Kritiker: Die Bezüge seien zu hoch und die Sanktionen zu lasch.