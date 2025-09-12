Bundeskanzler Friedrich Merz hat einen „Herbst der Reformen“ ausgerufen und Kürzungen bei den Sozialleistungen angekündigt. Geht es nach dem Kanzler und seiner Partei, soll insbesondere das Bürgergeld reformiert werden, denn es sei in der Bevölkerung sehr unbeliebt. Der Vorwurf vieler Kritiker: Die Bezüge seien zu hoch und die Sanktionen zu lasch.
„Ist das gerecht?“ – Interview-Podcast mit Ronen SteinkeIst es gerecht, dass einige Menschen nicht arbeiten?
Unsere Gesellschaft will, dass manche Menschen arbeitslos sind, meint die Journalistin Anna Mayr. Umso mehr kritisiert sie Erniedrigungen, die aus ihrer Sicht mit dem Bürgergeld einhergehen.
Podcast „In aller Ruhe“ mit Carolin Emcke:„Man müsste einfach nur teilen“ – Ulrich Schneider über Strategien gegen Armut
14,1 Millionen Menschen sind in Deutschland von Armut betroffen. Bekämpft die Politik diese Armut nicht? Und: Was bedeutet ein Leben in Armut? Darüber spricht Ulrich Schneider vom Paritätischen Wohlfahrtsverband bei "In aller Ruhe".
