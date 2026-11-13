Wo hilft KI und wo schadet sie nur? Podcastgespräch mit der Theologin Kerstin Schlögl-Flierl vom Deutschen Ethikrat.

In der Medizin, in der Schule, im Betrieb – überall verspricht uns KI, den Alltag zu erleichtern. Aber macht sie ihn auch besser? Angesichts des Tempos, in dem sich die Technologie entwickelt, scheint fast keine Zeit zu bleiben, um ihren Nutzen zu hinterfragen.