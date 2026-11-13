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Podcast „In aller Ruhe“„Überlegt, wann ihr Chat-GPT braucht“

Lesezeit: 2 Min.

Kerstin Schlögl-Flierl ist Mitglied des Deutschen Ethikrats und spricht mit Carolin Emcke über KI.
Kerstin Schlögl-Flierl ist Mitglied des Deutschen Ethikrats und spricht mit Carolin Emcke über KI.
Foto: Frank Bauer Photography - Portraits

Wo hilft KI und wo schadet sie nur? Podcastgespräch mit der Theologin Kerstin Schlögl-Flierl vom Deutschen Ethikrat.

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