Kommentar von Michael Bauchmüller

So manche Expedition ins Tierreich verdanken die Deutschen dem Protest. Vom Juchtenkäfer hätten die wenigsten etwas gehört, wäre er nicht durch die Pläne für den Prestigebahnhof Stuttgart 21 gekrabbelt. Die Kleine Hufeisennase wäre den meisten unbekannt, hätte die seltene Fledermausart nicht nahe der Waldschlösschenbrücke in Dresden gehaust. Gebaut wurde die Brücke trotzdem. Wachtelkönige, Feldhamster, Gelbbauchunken: Bei umstrittenen Projekten sind sie selten fern. Was wiederum daran liegt, dass auch sie in diesem Land leben. Noch, jedenfalls.