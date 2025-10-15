Es ist eine etwas unglückliche Fügung, dass in Boris Pistorius und Norbert Röttgen zwei Politiker bei den Verhandlungen über das neue Wehrdienstgesetz aufeinandergestoßen sind, denen eine gewisse Eitelkeit nicht unfremd ist. So hat sich die Sache etwas hochgeschaukelt. Und wieder ist die Koalition wie ein Geisterfahrer auf die falsche Spur geraten, der Unfall ist jetzt passiert.
MeinungBundeswehr:Schmollen gilt nicht
Kommentar von Georg Ismar
Lesezeit: 2 Min.
Es ist gut, dass Boris Pistorius den Wehrdienst per Losentscheid gestoppt hat. Weniger gut ist, wie er das angestellt hat. Jetzt sollte er sich vor allem um zwei Dinge kümmern.
