Wenn man sich wundert, wie es dazu kommen konnte, dass Deutschland, das Land der Dichter und Denker, in der Pisa-Bildungsstudie so weit abgehängt wurde, kann man ja mal einen Blick auf das Land werfen, das im OECD-Vergleich am besten abgeschnitten hat: Japan.
MeinungPisa-StudieWas deutsche Schulen von den japanischen Testsiegern lernen können
Kommentar von David Pfeifer
Lesezeit: 2 Min.
Während die Bundesrepublik im internationalen Bildungsvergleich schlecht abschneidet, erzielt das ostasiatische Land Spitzennoten. Leistung wird großgeschrieben, manchmal zu groß.
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