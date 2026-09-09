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MeinungPisa-StudieWas deutsche Schulen von den japanischen Testsiegern lernen können

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Kommentar von David Pfeifer

Lesezeit: 2 Min.

Hausmeister? Braucht es in Japan nicht, die Schülerinnen und Schüler kümmern sich um die Reinhaltung der Räume.
Hausmeister? Braucht es in Japan nicht, die Schülerinnen und Schüler kümmern sich um die Reinhaltung der Räume.
Alexander Brand

Während die Bundesrepublik im internationalen Bildungsvergleich schlecht abschneidet, erzielt das ostasiatische Land Spitzennoten. Leistung wird großgeschrieben, manchmal zu groß.

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Wenn man sich wundert, wie es dazu kommen konnte, dass Deutschland, das Land der Dichter und Denker, in der Pisa-Bildungsstudie so weit abgehängt wurde, kann man ja mal einen Blick auf das Land werfen, das im OECD-Vergleich am besten abgeschnitten hat: Japan.

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In keinem einzigen Bereich gibt es positive Entwicklungen. Warum landen die 15-Jährigen in der weltweit wichtigsten Bildungsstudie auf einem historischen Tiefstand?

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