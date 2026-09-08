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MeinungPisa-StudieBildung muss endlich Priorität haben

Kommentar von Vinzent-Vitus Leitgeb

Lesezeit: 2 Min.

Eigentlich müsste Schulunterricht grundlegende Kenntnisse in Lesen, Schreiben, Rechnen vermitteln. Doch daran mangelt es bei vielen Schülerinnen und Schülern.
Eigentlich müsste Schulunterricht grundlegende Kenntnisse in Lesen, Schreiben, Rechnen vermitteln. Doch daran mangelt es bei vielen Schülerinnen und Schülern.
Philipp von Ditfurth/dpa

Deutsche Schülerinnen und Schüler schneiden im Lesen und Rechnen schlechter ab denn je. Für Bund und Länder gibt es keine Ausreden mehr. Denn im Ausland läuft es besser.

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Beim Test zur diesjährigen Pisa-Studie wurden den Schülern im Bereich Naturwissenschaften auch relativ einfache Diagramme vorgelegt. Ein Viertel der getesteten 15-Jährigen in Deutschland hatte allerdings Schwierigkeiten, Multiple-Choice-Fragen dazu zu beantworten. Gar ein Drittel der Schüler im Land kann laut der neuen Pisa-Studie nicht ausreichend lesen oder rechnen, also Informationen aus kurzen Texten entnehmen oder einfache Mathematik-Probleme lösen. Und 21 Prozent fehlen in allen diesen Bereichen grundlegende Kompetenzen. Noch nie fiel eine Pisa-Studie so schlecht aus.

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