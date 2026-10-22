Jahrzehntelang schlummerte unentdeckt ein Fehler in der Programmierung des Internets. Software ist eben zu komplex geworden für den Menschen. Dagegen hilft nur künstliche Intelligenz.

Was schiefgehen kann, geht irgendwann schief. Heutige Software ist so komplex, dass Menschen sie nicht mehr in all ihren Facetten überschauen können. Es war daher nur eine Frage der Zeit, bis es mit künstlicher Intelligenz gelingen würde, Lücken in Software zu entdecken.