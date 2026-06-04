Dass der demografische Wandel die soziale Pflegeversicherung gefährdet, war wirklich nicht absehbar. Schließlich wissen wir um die Alterung der Bevölkerung wegen niedriger Geburtenraten und gestiegener Lebenserwartung erst seit den 1970er-Jahren.
MeinungSozialstaatDas Häuschen verkaufen? Was für eine verwegene Idee
Kolumne von Frauke Brosius-Gersdorf
Lesezeit: 3 Min.
Immer weniger Beitragszahler, immer mehr Menschen, die Pflege brauchen: Der Pflegeversicherung laufen die Kosten davon. Das war absehbar, aber die Politik ignorierte es. Nun läuft bei CDU/CSU ein riskantes Gedankenspiel.
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