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MeinungSozialstaatDas Häuschen verkaufen? Was für eine verwegene Idee

Kolumne von Frauke Brosius-Gersdorf

Lesezeit: 3 Min.

Die Pflegerin wird ihr ohnehin nicht voll bezahlt – hier eine Szene aus Böblingen in Baden-Württemberg.
Die Pflegerin wird ihr ohnehin nicht voll bezahlt – hier eine Szene aus Böblingen in Baden-Württemberg. Tom Weller/Tom Weller/dpa/dpa-tmn

Immer weniger Beitragszahler, immer mehr Menschen, die Pflege brauchen: Der Pflegeversicherung laufen die Kosten davon. Das war absehbar, aber die Politik ignorierte es. Nun läuft bei CDU/CSU ein riskantes Gedankenspiel.

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Dass der demografische Wandel die soziale Pflegeversicherung gefährdet, war wirklich nicht absehbar. Schließlich wissen wir um die Alterung der Bevölkerung wegen niedriger Geburtenraten und gestiegener Lebenserwartung erst seit den 1970er-Jahren.

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