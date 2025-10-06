Die Idee war gut. Vor zehn Jahren wurde eine große Pflegereform beschlossen. Kognitive Einschränkungen sollten endlich so wichtig werden wie körperliche, um an Demenz Erkrankten besser helfen zu können. Wenn Ältere häufiger nach dem richtigen Wort suchen, Wochentage verwechseln oder Routinetermine verbaseln, können die Gutachter das seitdem berücksichtigen und sortieren: Vielleicht ist das noch völlig normal für das Alter, aber vielleicht auch schon ein Fall für die Pflegekasse. Der Pflegegrad 1 hat bewusst niedrige Hürden und wird mittlerweile von mehr als 800 000 Menschen genutzt.