Als Péter Magyar Mitte Februar bei der Münchner Sicherheitskonferenz war, traf er unter anderem den polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk. Magyar, der demnächst den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán aus dem Amt jagen will, hatte seine Kollegin Anita Orbán dabei und stellte sie Tusk mit den Worten vor, dass eine gewisse Namensgleichheit nur Zufall sei. Tusk lachte, als habe er bei dem Thema Erfahrung, und sagte: „Mein Name ist Donald.“