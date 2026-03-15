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Péter MagyarDas ist der Mann, der Viktor Orbán aus dem Amt jagen will

Lesezeit: 2 Min.

Derzeit sieht es so aus, als könnte Oppositionsführer Péter Magyar die Wahl gewinnen.
Derzeit sieht es so aus, als könnte Oppositionsführer Péter Magyar die Wahl gewinnen. Szilard Vörös/IMAGO/EST&OST

Einst war er selbst in der Fidesz-Partei, dann wurde er zum Systemkritiker. Die Wahlen in Ungarn im April könnte er gewinnen. Vor allem ein Grund sorgt für Unzufriedenheit im Land.

Von Verena Mayer

Als Péter Magyar Mitte Februar bei der Münchner Sicherheitskonferenz war, traf er unter anderem den polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk. Magyar, der demnächst den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán aus dem Amt jagen will, hatte seine Kollegin Anita Orbán dabei und stellte sie Tusk mit den Worten vor, dass eine gewisse Namensgleichheit nur Zufall sei. Tusk lachte, als habe er bei dem Thema Erfahrung, und sagte: „Mein Name ist Donald.“

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