Kolumne von Heribert Prantl

Demokratie ist das Gegenteil von Heimlichkeit. Sie lebt von der Transparenz, sie lebt von der Diskussion, sie lebt vom Pro und Contra, sie lebt davon, dass die Dinge, die alle betreffen, von allen diskutiert werden können und auch diskutiert werden. Bisweilen ist der Streit so groß, so lang und so laut, dass er einem auf die Nerven geht. Aber das gehört dazu. Und was die einen längst nervt, ist für die anderen noch lang nicht ausdiskutiert. Umso erstaunlicher ist, dass es Themen gibt, die unglaublich wichtig sind, die es aber auf die große Bühne einfach nicht schaffen. Dazu gehört die Einführung eines allgemeinen Personenkennzeichens für jeden Menschen im Land, also die Durchnummerierung der Bevölkerung. Es handelt sich um die digitale Vollerfassung der Bürger durch den Staat.