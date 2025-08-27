Meinung Zahlungsverkehr : Die Sicherheitslücke bei Paypal zeigt: Europa braucht Alternativen Kommentar von Markus Zydra 27. August 2025, 15:34 Uhr | Lesezeit: 1 Min. |

Eigentlich sollte das Zahlen via Paypal sicher sein. (Foto: Silas Stein/dpa)

Deutschland wie auch seine Nachbarländer verlassen sich bei Finanzdienstleistungen vor allem auf US-Konzerne und bieten so Donald Trump einen möglichen Hebel. Dagegen sollten sie sich wappnen.

