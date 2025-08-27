Zum Hauptinhalt springen

MeinungZahlungsverkehr:Die Sicherheitslücke bei Paypal zeigt: Europa braucht Alternativen

Kommentar von Markus Zydra

Eigentlich sollte das Zahlen via Paypal sicher sein.
Eigentlich sollte das Zahlen via Paypal sicher sein. (Foto: Silas Stein/dpa)

Deutschland wie auch seine Nachbarländer verlassen sich bei Finanzdienstleistungen vor allem auf US-Konzerne und bieten so Donald Trump einen möglichen Hebel. Dagegen sollten sie sich wappnen.

Immer wieder versuchen Kriminelle, den Schutzwall von Banken zu überwinden, um Kundengelder zu erbeuten. Dieser Gefahr ist auch der US-Finanzkonzern Paypal in jeder Sekunde ausgesetzt. Das Sicherheitssystem des Zahlungsdienstleisters, das solche Betrugsmaschen herausfiltern soll, ist Ende vergangener Woche ausgefallen. Paypal hat ungeprüfte Lastschriften an die Banken weitergeleitet. Die Kreditinstitute stoppten daraufhin Zahlungen in Milliardenhöhe an Kunden und Händler.

ExklusivSicherheitslücke bei Paypal
:Deutsche Banken blockieren Paypal-Zahlungen in Milliardenhöhe

Beim US-Zahlungsdienstleister Paypal sind offenbar Sicherheitssysteme ausgefallen, die betrügerische Zahlungen herausfiltern sollen. Banken haben deshalb nach SZ-Informationen Lastschriften im zweistelligen Milliardenbereich gestoppt. Händler müssen auf ihr Geld warten.

SZ PlusVon Nils Heck, Meike Schreiber, Markus Zydra

