Der Grüne Tarek Al-Wazir bekommt als Geschenk nach seiner Wahl zum Kandidaten für das Amt des hessischen Ministerpräsidenten ein Paar Turnschuhe. Die sollen an den ersten grünen Minister im hessischen Kabinett, Joschka Fischer, erinnern, der in Turnschuhen zur Vereidigung kam.

Die Grünen haben mit Tarek Al-Wazir zum ersten Mal in ihrer Geschichte einen Kandidaten für das Amt des hessischen Ministerpräsidenten nominiert. Wer ist der Mann, der in die Staatskanzlei will?

Von Gianna Niewel, Wetzlar

In Turnschuhen wurde 1985 Joschka Fischer vereidigt, der erste grüne Minister Hessens, in Turnschuhen soll auch Tarek Al-Wazir vereidigt werden, er wäre der erste grüner Ministerpräsident des Bundeslandes. Und weil die Partei nichts dem Zufall überlassen will, bekam er auf dem Parteitag am Samstag ein Paar Sneaker. Al-Wazir strahlte, die Mitglieder klatschten. Sieben Monate bis zur Landtagswahl? Los geht's.