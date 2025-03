Mehr als zwei Dutzend Staats- und Regierungschefs versammeln sich in Paris. Letztlich würden vielleicht zwei oder drei von ihnen Soldaten schicken, um einen Waffenstillstand zu sichern. Und ob sie das tun, dürfte von einem abhängen.

Die „Koalition der Willigen“, die verspricht, die Ukraine nach einem möglichen Friedensabkommen vor Russland zu beschützen, ist nach derzeitigem Stand eher ein Bündnis der Vorsichtigen. Oder, um es weniger freundlich zu sagen: eine Allianz der Zauderer. Oder auch, wenn man es etwas sarkastisch ausdrücken will: eine Versammlung der mutig Daherredenden, bei denen man aber nicht wirklich weiß, was ihr Gerede in der Realität wert ist.