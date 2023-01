Auf sie beide kommt es an: Emmanuel Macron und Olaf Scholz.

Kommentar von Nicolas Richter

Als Bundeskanzler Konrad Adenauer im Juli 1962 Frankreich besucht, umtost ihn Präsident Charles de Gaulle mit Lob. Durch die Straßen sei eine Welle der Begeisterung für die illustre Persönlichkeit Adenauers gerollt, schmeichelt de Gaulle seinem Gast - wobei die Straßen in Wahrheit eher leer sind. Als Adenauer weg ist, weist ein Vertrauter de Gaulles auf den Widerspruch hin. "Ich habe so getan, als ob", soll de Gaulle gesagt haben. "Oft kommt es ja dann wirklich so."