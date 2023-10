Kommentar von Bernd Dörries

In Beirut demonstrieren sie in der Nähe der deutschen Botschaft, in Tunis vor der Vertretung Frankreichs. In der Innenstadt von Kairo ziehen die Demonstranten mit Palästinenserflaggen durch die Straßen, in Marokko soll es in 23 Städten Demonstrationen gegeben haben, für Palästina und gegen Israel sowie den Westen allgemein. Sie lassen ihre Wut heraus über die Toten im Krankenhaus von Gaza, aber eben auch über die Unterdrückung der Palästinenser, die ihrer Ansicht nach den Rest der Welt nicht zu interessieren scheint.