Spurensuche am Ort des Anschlags: In der pakistanischen Provinz Khyber Pakhtunkhwa tötete am Sonntag eine Bombe 44 Menschen.

Wenn in Pakistan eine Bombe explodiert und 44 Menschen in den Tod reißt, dann sollte sich der Westen fragen, ob auch er eine Verantwortung dafür trägt.

Kommentar von David Pfeifer

Das Echo der Explosion in Pakistan hört man auch in Europa. Und das vermutlich nicht nur wegen der 44 Toten, sondern weil da auch was anderes anklingt, in den reichen Ländern des Westens. Vielleicht die Sorge vor Terror, vielleicht auch ein bisschen schlechtes Gewissen.