Wahl in Pakistan:Wie aus Flüchtlingen qualifizierte Einwanderer werden

Pakistan ist weit weg und obendrein voller Probleme. Der Impuls im Westen, sich lieber gar nicht erst mit dem Land zu beschäftigen, ist also verständlich. Und so falsch.

Kommentar von David Pfeifer

Wenn am anderen Ende der Welt gewählt wird, so wie nun in Pakistan geschehen, fragt man sich in Europa manchmal: Muss mich das interessieren? Haben wir nicht eigene Sorgen? Die schnelle Antwort: Ja und Ja. Die längere, unangenehmere Antwort: Wenn man etwas über die Welt lernen konnte in den vergangenen Jahren, dann, dass alles mit allem zusammenhängt.