Von David Pfeifer

Es gab kein großes Empfangskomitee, als Malala Yousafzai, 25, Mitte der Woche in Karatschi landete. Aber ein großes Echo. Immerhin geht die bislang jüngste Friedensnobelpreisträgerin ein Risiko ein mit ihrem Besuch in Pakistan. Sie reiste in ihre alte Heimat, um auf den schlechten Zustand aufmerksam zu machen, in dem große Teile ihres Landes nach dem Rekordmonsun sind. "Es bricht mir das Herz, wenn ich die Zerstörung in Pakistan sehe und das Leben von Millionen von Menschen, das über Nacht zerstört wurde", sagte Yousafzai nach ihrer Ankunft.

Die Welt ist derzeit so sehr mit anderen Problemen befasst, dass die mediale Aufmerksamkeit schnell schwindet. Und als UN-Friedensbotschafterin gehört es zu Yousafzais Aufgaben, den Schweinwerfer auf Regionen zu richten, in denen Menschen in Not geraten sind. Nun aber reiste sie auch symbolisch in eigener Sache. Denn als gerade einmal 15-Jährige wurde die Aktivistin von pakistanischen Taliban in den Kopf geschossen, weil sie sich für das Recht auf Bildung für Mädchen eingesetzt hatte. Sie fuhr nach einer Schulprüfung mit anderen Mädchen in einem Bus nach Hause, als die Männer das Feuer auf die Gruppe eröffneten. Yousafzai überlebte den Anschlag, wurde in einem Krankenhaus in Birmingham operiert und lebt seitdem in Großbritannien. Im Dezember 2014 erhielt sie als 17-Jährige den Friedensnobelpreis.

Ihr Ziel: zwölf Jahre Ausbildung für alle Mädchen

Im vergangenen Monat traf Yousafzai bereits am Rande der UN-Generalversammlung in New York den pakistanischen Premierminister Shehbaz Sharif, um über die Probleme zu sprechen, mit denen sich Millionen pakistanischer Kinder aufgrund der katastrophalen Überschwemmungen konfrontiert sehen.

Ihre Reise nach Pakistan in dieser Woche war erst die zweite seit dem Attentat. Und sie fiel fast genau auf den zehnjährigen Jahrestag. Außerdem wurde am 11. Oktober der "Internationale Mädchentag" gefeiert, an dem an die Rechte von Mädchen erinnert wird. Diese Rechte verkörpert nicht nur Malala Yousafzai selbst, sondern auch der von ihr und ihrem Vater im Jahr 2013 gegründete "Malala Fund" - eine gemeinnützige Organisation, die sich dafür einsetzt, Mädchen eine sichere, zwölfjährige Ausbildung zu ermöglichen, die sowohl kostenlos als auch gut ist. Der Fund ist auch in Äthiopien, Afghanistan, Brasilien, Indien, Libanon, Nigeria und der Türkei aktiv. Angelina Jolie, eine weitere weltbekannte UN-Aktivistin, die eben erst Pakistan besuchte, gehört zu seinen Unterstützerinnen.

Malala Yousafzai, die von ihrem Ehemann und ihren Eltern begleitet wurde, reiste allerdings auch zu einem Zeitpunkt an, an dem die Schüler ihrer ehemaligen Schule streikten wegen der zunehmenden Gewalt in ihrer Heimatstadt Mingora im Swat-Tal, in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa. Die pakistanischen Taliban hatten das Tal jahrelang terrorisiert, bis es durch eine massive Militäraktion im Jahr 2014 gesichert wurde. Doch seit die Taliban in Afghanistan wieder an der Macht sind, drängen ihre pakistanischen Waffenbrüder zurück in die Region, um sich dort durch Erpressungen, Entführungen und Schutzgelder zu finanzieren und Gewalt auszuüben. Erst vergangene Woche wurde der Fahrer eines Schulbusses erschossen.

Der "Malala Fund" hat dem Internationalen Rettungskomitee (IRC) bereits einen Zuschuss für Soforthilfe gewährt, um "das Wohlergehen von Mädchen und jungen Frauen in Pakistan zu schützen". Weiter hieß es in einer Erklärung, dass das IRC für Mädchen, die von Vertreibung betroffen sind oder deren Schulgebäude zerstört oder geschlossen wurde, Soforthilfe im Bildungsbereich anbieten wird. Kurz nach ihrer Ankunft besuchte Malala Yousafzai eine Grundschule in Karatschi, auch das ist ein Zeichen. Danach reiste sie weiter in den verwüsteten Bezirk Dadu in der südlichen Provinz Sindh. Dort will sie sich ein Bild von den Verwüstungen machen. Wo genau sie sich derzeit aufhält, wurde verständlicherweise nicht bekannt gegeben.