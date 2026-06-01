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MeinungHamburgDer olympische Geist lässt sich nicht mit Druck herbeizaubern

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Kommentar von Ulrike Nimz

Lesezeit: 2 Min.

Am 07.02.2026 zeigen sich die Fans des FC St. Pauli beim Spiel gegen den VfB Stuttgart wenig begeistert von der Idee Olympia in Hamburg zu erleben.
Am 07.02.2026 zeigen sich die Fans des FC St. Pauli beim Spiel gegen den VfB Stuttgart wenig begeistert von der Idee Olympia in Hamburg zu erleben. Christian Charisius/dpa

Die Bevölkerung lehnt eine Bewerbung für das sportliche Großereignis ab. Der Senat sollte einige Lehren daraus ziehen.

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Wer in den vergangenen Monaten einen der vielen Bürgerdialoge zum Olympia-Entscheid besuchte, der wusste, dass es schwer werden würde, die Hamburgerinnen und Hamburger von einem sportlichen Weltereignis in ihrer Stadt zu überzeugen. Im Vereinsheim des SV Großborstel zum Beispiel beschwor SPD-Sportsenator Andy Grote das „olympische Feuer in uns allen“, versprach den barrierefreien Ausbau des Nahverkehrs, einen Hauptbahnhof, an dem Reisende sich gern aufhalten, statt nur auszuharren. Er mahnte: Ohne die fließenden Gelder könnte all das schwieriger werden. Und ganz nebenbei: „Das Bild Deutschlands darf nicht allein durch Bayern geprägt werden.“

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