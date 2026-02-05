Mariah Carey wird auftreten im San-Siro-Stadion in Mailand, Andrea Bocelli, Lang Lang und Laura Pausini werden dabei sein. Der Rapper Ghali ist sicher nicht der bekannteste Künstler unter denen, die am Freitagabend die Olympischen Winterspiele eröffnen. Aber er dürfte derjenige sein, der in Italien schon jetzt die meiste Aufregung ausgelöst hat.
Rapper Ghali bei OlympiaHilfe, er könnte eine Meinung haben
An diesem Freitag gehört er zum Programm der Eröffnungsfeier in Mailand. Giorgia Melonis Sportminister regt sich vorsorglich schon mal auf.
