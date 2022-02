"#WoIstScholz"? Nein, das ist nicht die Frage. Sie müsste heißen: Was sagt Scholz?

Die ersten 100 Tage im Amt sind noch nicht vorbei, und schon hat der neue Bundeskanzler massiv an Zustimmung eingebüßt. Das liegt aber weniger an seiner Politik als an seiner Art der Kommunikation.