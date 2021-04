Kommentar von Cerstin Gammelin

Hätte es nicht den Termin an diesem Donnerstag gegeben, wäre die Woche aus Sicht von Olaf Scholz gut gelaufen. Vor allem dank der Union, die nicht den König der Umfragen, sondern den Kandidaten der Gremien in das Rennen ums Kanzleramt geschickt hatte. Wie von selbst hatte sich damit der Vorwurf an die SPD relativiert, sie schicke jemanden als Kanzlerkandidaten ins Rennen, den die Basis zuvor als Parteichef abgelehnt habe. Olaf Scholz hätte mit neuem Selbstbewusstsein in die Auseinandersetzung mit Annalena Baerbock und Armin Laschet starten können - hätte er nicht im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Wirecard-Skandal als Hauptzeuge aussagen müssen. Sein Ruf steht auf dem Spiel.