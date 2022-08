Olaf Scholz will noch was

Kommentar von Michael Bauchmüller

Feiner Staub hat sich auf das Deckblatt des Koalitionsvertrages gelegt, er ist ja auch schon ein paar Monate alt. Zu dem meisten, was SPD, Grüne und FDP seither herausfordert - Russlands Überfall auf die Ukraine, explodierende Energiepreise, Angst vor dem Winter -, steht nichts in dem Vertrag. Und auch seine Überschrift ist schon fast in Vergessenheit geraten: "Mehr Fortschritt wagen", steht dick auf dem Deckblatt. Wie gut, dass der Kanzler am Donnerstag noch einmal daran erinnert hat.