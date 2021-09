Kommentar von Cerstin Gammelin

Langweilig? Die New York Times hat den deutschen Wahlkampf neulich so empfunden. Das hat sich gründlich geändert. Vor den Augen des Volks entfaltet sich gerade ein Schauspiel mit Thriller-Qualitäten. Die jüngste Szene: Ein Staatssekretär aus dem Finanzministerium wirft sich wie ein Bodyguard vor seinen Chef, den SPD-Kanzlerkandidaten - wenn auch nur per Tweet. Er veröffentlicht Material, das er womöglich nicht veröffentlichen durfte, wird so selbst zur Zielscheibe, rettet aber den Chef, jedenfalls fürs Erste.