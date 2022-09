Kommentar von Daniel Brössler

Die Bevölkerung war in den vergangenen Tagen Zeuge eines gruppendynamischen Prozesses. Zunächst ließ Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen die Öffentlichkeit an seinem Nachdenken darüber teilhaben, ob die Gasumlage nach der Verstaatlichung des Gashändlers Uniper noch rechtskonform ist. Nebenbei prangerte er die schleppende Prüfgeschwindigkeit durch das Finanzministerium des FDP-Kollegen Christian Lindner an. Dieser, zunächst in der Rolle des wackeren Umlagenverteidigers, stellte sie schließlich in einer überraschenden Volte selbst infrage. Die SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil gaben der von der Ampel eben noch beschlossenen Gasumlage schließlich den Rest. Derweil hat Bundeskanzler Olaf Scholz ... - ja, was eigentlich?