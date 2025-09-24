Es gibt ein Gesetz, das der Staat anwenden muss. Wenn eine Schaustellerin auf dem Oktoberfest einfach nur Radlerhosen verteilt, ist das keine Lösung.

Als Frau muss man nicht begreifen, was manche Männer dazu antreibt, ihre Smartphones unter Röcke zu halten und die Unterhosen-Filmchen dann im Internet hochzuladen – in der Hoffnung auf tausendfache Klicks von Gleichgesinnten. Aus aktuellem Anlass aber sei daran erinnert: Dieses Verhalten ist kein harmloser Übergriff, sondern eine Straftat. Seit 2021 wird das sogenannte Upskirting in Deutschland mit einer Geld- oder mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren geahndet.