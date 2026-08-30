In München eröffnet bald mit großem Getöse das Oktoberfest – und weil es das größte Volksfest der Welt ist, manifestieren sich hier auch die Extreme. Im Bierkonsum, in der Besucherzahl, in Meinungen. Und der gesellschaftliche Wandel lässt sich an diesem fröhlichen, lauten und derben Ort überdeutlich beobachten.
MeinungOktoberfestGegen das echte Problem des Teufelsrads hilft keine Farbe
Kommentar von Ulrike Heidenreich
Lesezeit: 1 Min.
Die Wiesn hat noch gar nicht begonnen, schon gibt es die erste Debatte über freizügige Darstellungen. Und die geht direkt am großen Problem vorbei.
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