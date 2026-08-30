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MeinungOktoberfestGegen das echte Problem des Teufelsrads hilft keine Farbe

Portrait undefined Ulrike Heidenreich

Kommentar von Ulrike Heidenreich

Lesezeit: 1 Min.

Nach der Übermalungsaktion: So sehen die Figuren auf dem Teufelsrad heute aus – die Dame in Grün trägt eine weiße Dirndlbluse, die Dame im Hawaii-Look wurde mit einem gelben Oberteil ausgestattet, neue Radlerhosen blitzen hervor.
Nach der Übermalungsaktion: So sehen die Figuren auf dem Teufelsrad heute aus – die Dame in Grün trägt eine weiße Dirndlbluse, die Dame im Hawaii-Look wurde mit einem gelben Oberteil ausgestattet, neue Radlerhosen blitzen hervor.
Stephan Rumpf

Die Wiesn hat noch gar nicht begonnen, schon gibt es die erste Debatte über freizügige Darstellungen. Und die geht direkt am großen Problem vorbei.

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