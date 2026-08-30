Die Wiesn hat noch gar nicht begonnen, schon gibt es die erste Debatte über freizügige Darstellungen. Und die geht direkt am großen Problem vorbei.

Nach der Übermalungsaktion: So sehen die Figuren auf dem Teufelsrad heute aus – die Dame in Grün trägt eine weiße Dirndlbluse, die Dame im Hawaii-Look wurde mit einem gelben Oberteil ausgestattet, neue Radlerhosen blitzen hervor.

In München eröffnet bald mit großem Getöse das Oktoberfest – und weil es das größte Volksfest der Welt ist, manifestieren sich hier auch die Extreme. Im Bierkonsum, in der Besucherzahl, in Meinungen. Und der gesellschaftliche Wandel lässt sich an diesem fröhlichen, lauten und derben Ort überdeutlich beobachten.