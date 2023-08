In Ohio scheitern die Republikaner mit einem Versuch, die Verfassung zu ändern. Das ist ein Zeichen an die Demokraten.

Kommentar von Christian Zaschke

Was gerade in Ohio passiert ist, dürfte die Strateginnen und Strategen unter den US-Republikanern zutiefst verunsichern. Die Wählerschaft im Bundesstaat hat nicht bloß durchschaut, welcher Plan hinter einer vermeintlichen simplen Abstimmung über eine Verfassungsänderung steckte, sie ist auch in großer Zahl angetreten, um diesen Plan zu verhindern. Die Republikaner wollten gewissermaßen durch die Hintertür erwirken, dass in dem Bundesstaat Abtreibungen ab der sechsten Woche illegal bleiben. Diese Hintertür haben die Wählerinnen und Wähler von Ohio mit Wucht zugeknallt.