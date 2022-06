So was gibt's auch: Ferkel mit Auslauf im Stroh, hier im Landkreis Osnabrück. Aber nur selten.

Kommentar von Simon Groß

Schön, dass sich endlich mal etwas tut. Das werden all jene denken, denen das Schicksal von Millionen Tieren nicht völlig egal ist, die in Deutschland jedes Jahr qualvoll gemästet und geschlachtet werden. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) plant, ein verbindliches Label für die Haltung von Masttieren einzuführen und auf den Verpackungen auszuweisen. Bei manchen weckt das die Hoffnung auf ein Ende der phlegmatischen Agrarpolitik in der Tierhaltung - pünktlich zum Deutschen Bauerntag, der an diesem Dienstag in Lübeck beginnt.