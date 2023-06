Aber auch er koalierte schon mit der FPÖ: Hans Peter Doskozil nach seiner Wahl zum SPÖ-Chef am Samstag in Linz.

Kommentar von Cathrin Kahlweit

Man kann den aktuellen Kurs der Österreichischen Volkspartei (ÖVP) höflich unter kognitiver Dissonanz verbuchen, oder, brutaler, als verlogen bezeichnen. Auf Bundesebene nennt ihr Generalsekretär die Rechtspopulisten von der FPÖ eine "Korruptionspartei" und zeiht sie der "Russland-Hörigkeit". Die Verfassungsministerin sagt, es gebe in der FPÖ Strömungen und Tendenzen, die sie "zutiefst ablehne". Gleichzeitig aber koaliert die ÖVP in drei Bundesländern mit dieser in Teilen rechtsextremen Partei.