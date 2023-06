Kommentar von Cathrin Kahlweit

Der Untergang der österreichischen Sozialdemokratie ist erst einmal abgewendet. Die Partei hat einen neuen Vorsitzenden. Er heißt Andreas Babler, was diesen selbst am allermeisten überraschen dürfte. Nicht nur, weil es der Bürgermeister einer niederösterreichischen Kleinstadt im innerparteilichen Wahlkampf von einer Außenseiterposition, unter Überwindung machtbewusster Funktionäre und verkrusteter Strukturen, in wenigen Monaten an die Parteispitze geschafft hat. Sondern auch, weil er den Parteitag am vergangenen Samstag als Verlierer verlassen hatte.