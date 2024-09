Kommentar von Cathrin Kahlweit

Seit Monaten wurde in Österreich heiß diskutiert, wie damit umzugehen sein wird, falls die FPÖ, eine in Teilen rechtsextreme Partei, als stärkste Kraft aus der Wahl zum Nationalrat hervorgehen würde. Nun ist genau das passiert. Soll, kann, darf man also mit ihr koalieren? Man schaut dabei nicht, wie sonst so oft, nach Deutschland, wo die Brandmauer zur AfD zumindest auf Bundes- und Landesebene immer noch hochgehalten wird – wenngleich sie auf lokaler Ebene oft mehr Wunsch als Realität war.