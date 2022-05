Kommentar von Alexandra Föderl-Schmid

Geht er, wirklich? Bleibt er, irgendwie? Kommt er wieder? Sebastian Kurz zeigt in diesen Tagen erneut, dass er ein Meister der Inszenierung und des politischen Marketings ist. Im vergangenen Oktober war er als Bundeskanzler in Österreich und zwei Monate später auch als Fraktionschef im Parlament zurückgetreten, an diesem Wochenende übergibt er an Karl Nehammer die Führung der konservativen ÖVP.