Eine super Gschicht: Deutschland verliebt sich gerade in Österreichs Fußballer. Und das hat gar nicht so viel mit dem Spiel zu tun.

Kommentar von Angelika Slavik

Natürlich war das schon hinreißend, wie Österreichs Fußball-Nationalmannschaft am Dienstag da vor den eigenen Fans stand. Man grölte zusammen „I am from Austria“, niemand scherte sich darum, wie wahnsinnig klischeehaft das ist, und selbstverständlich begann man in Wien sofort zu erörtern, wie wahrscheinlich es sei, dass man nun auch Europameister werde, nach Platz eins in der Vorrundengruppe. Sehr, sehr wahrscheinlich, klar.