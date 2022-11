Was nützt ein Sparticket, wenn der Zug nicht kommt?

Die Idee eines günstigen, einfachen Tickets für Bus und Bahn ist zwar schön, doch sie verfehlt das Ziel. Es mangelt an Service und Personal, die Infrastruktur ist marode - und es könnte sogar noch schlimmer kommen. Was jetzt nötig wäre.

Kommentar von Klaus Ott

Für 49 Euro im Monat mit Zug und Bus kreuz und quer durchs Land, zu jeder Tageszeit, bis spät in die Nacht. Das wäre doch ein Superticket für den Umwelt- und vor allem Klimaschutz und gegen noch mehr Staus auf den Straßen. Erst recht in den Großstädten. Dort soll der geplante Nachfolger des sommerlichen Neun-Euro-Tickets natürlich auch gelten. U-Bahnen und Tramlinien, alles inbegriffen. Und keine mühsame Suche mehr in verwirrenden Tarifsystemen, welches Ticket jetzt genau das richtige ist.