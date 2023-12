Kommentar von Alexander Hagelüken

Was eine echte Lohnrunde sein will, das endet nicht ohne eine durchverhandelte Nacht. So ist es jetzt auch bei den Polizisten, Lehrerinnen und Pflegekräften von 15 Bundesländern (Hessen verhandelt separat). Am Ende jedoch steht ein achtbarer Kompromiss, der die Finanznöte der zwei Millionen Beschäftigten genauso berücksichtigt wie die der Länder. Und der zeigt, dass die Sozialpartnerschaft in der Bundesrepublik grundsätzlich funktioniert: Es klappt meist besser als bei den Lokführern.