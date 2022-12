Wenn AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla (re.) in der Show bei Markus Lanz spricht, ist allgemeine Aufregung unter den Zuschauern sicher.

Kolumne von Jagoda Marinić

Wer den öffentlich-rechtlichen Rundfunk liebt, sollte ihn schelten. Nicht dummdreist wie die "Lügenpresse"-Skandierer, vielmehr wie Staatsbürger, die stolz sind auf ihren Rundfunk, weil er sie unabhängig informiert. Wer die Öffentlich-Rechtlichen liebt, wird sich, ähnlich wie Jan Böhmermann neulich in seinem "ZDF Magazin Royale", an die Spitze der Aufklärungskampagne stellen und den eigenen Betrieb ausleuchten, bis die Bürokratie-Osteoporose so deutlich zu sehen ist wie Knochen auf einem Röntgenbild.