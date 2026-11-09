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MeinungNvidiaTrumps leichtfertiger Umgang mit der Affäre ist unverzeihlich

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Kommentar von Reymer Klüver

Lesezeit: 1 Min.

Nvidia-Chef Jensen Huang neben dem US-Präsidenten beim „A New Golden Age“-Gipfel in Washington.
Nvidia-Chef Jensen Huang neben dem US-Präsidenten beim „A New Golden Age“-Gipfel in Washington.
Evan Vucci/Reuters

Der chinesische Geheimdienst hat wohl mit Erfolg eine Femme fatale auf den Tech-Boss Jensen Huang angesetzt. Dem US-Präsidenten ist der Verdacht seit Monaten bekannt – getan hat er nichts.

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Nvidia-Chef Jensen Huang ist einer der Auserwählten. Zumindest ist er einer der Männer aus der Riege der Tech-Bosse (und es sind vor allem Männer), die sich aufgrund ihres Pioniergeists und visionären Blicks für die technologischen Möglichkeiten von KI dazu berufen fühlen, die Menschheit in eine bessere Zukunft zu führen – oder ihr zumindest Ratschläge zu geben, wie sie dorthin gelangen könnte. Ihr märchenhafter Aufstieg und Erfolg scheint ihnen dazu das Recht zu geben. Erst vor drei Wochen wiederholte Huang bei einem Besuch in Deutschland den Gospel seiner Branche, die Tech-Industrie ja nicht mit Auflagen zu belasten, und mahnte Kanzler Friedrich Merz: „Gib Deutschland eine Chance!“

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