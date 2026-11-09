Nvidia-Chef Jensen Huang ist einer der Auserwählten. Zumindest ist er einer der Männer aus der Riege der Tech-Bosse (und es sind vor allem Männer), die sich aufgrund ihres Pioniergeists und visionären Blicks für die technologischen Möglichkeiten von KI dazu berufen fühlen, die Menschheit in eine bessere Zukunft zu führen – oder ihr zumindest Ratschläge zu geben, wie sie dorthin gelangen könnte. Ihr märchenhafter Aufstieg und Erfolg scheint ihnen dazu das Recht zu geben. Erst vor drei Wochen wiederholte Huang bei einem Besuch in Deutschland den Gospel seiner Branche, die Tech-Industrie ja nicht mit Auflagen zu belasten, und mahnte Kanzler Friedrich Merz: „Gib Deutschland eine Chance!“