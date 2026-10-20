Zum Hauptinhalt springen

MeinungDigitale SouveränitätDie Abhängigkeit vom Chipkonzern Nvidia ist kaum zu vermeiden

Portrait undefined Jannis Brühl

Kommentar von Jannis Brühl

Lesezeit: 1 Min.

Stößchen: Bundeskanzler Friedrich Merz prostet sich mit Nvidia-Chef Jensen Huang zu
Stößchen: Bundeskanzler Friedrich Merz prostet sich mit Nvidia-Chef Jensen Huang zu
Nadja Wohlleben/Getty Images

Wie schön, die US-Firma will in Deutschland investieren. Und wer sich sorgt wegen Europas technologischer Selbständigkeit, dem sei gesagt: Big Tech ist nicht gleich Big Tech.

SZ bei Google bevorzugen

Es ist immer gut, auf die Wellenlänge seines Gastgebers zu schalten. Von daher ist es nachvollziehbar, dass Jensen Huang erst einmal schlechte Laune verbreitete. Es sei tragisch, was mit dem einst technologisch führenden Deutschland geschehen sei, sagte der Chef des Chipunternehmens Nvidia, um sich kurz darauf als Retter zu präsentieren. Im Gespräch mit Kanzler Friedrich Merz empfahl er Deutschland, künstliche Intelligenz für die Industrie zu bauen – KI, die selbstverständlich auf Chips von Nvidia läuft. Die Story der Tech-Bosse ist immer messianisch: Wir sind die Zukunft und erlösen euch von der Gegenwart.

Zur SZ-Startseite

MeinungTechnologie
:Silicon War – der militärisch-digitale Komplex

SZ PlusEssay von Jannis Brühl
Portrait undefined Jannis Brühl

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite