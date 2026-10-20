Es ist immer gut, auf die Wellenlänge seines Gastgebers zu schalten. Von daher ist es nachvollziehbar, dass Jensen Huang erst einmal schlechte Laune verbreitete. Es sei tragisch, was mit dem einst technologisch führenden Deutschland geschehen sei, sagte der Chef des Chipunternehmens Nvidia, um sich kurz darauf als Retter zu präsentieren. Im Gespräch mit Kanzler Friedrich Merz empfahl er Deutschland, künstliche Intelligenz für die Industrie zu bauen – KI, die selbstverständlich auf Chips von Nvidia läuft. Die Story der Tech-Bosse ist immer messianisch: Wir sind die Zukunft und erlösen euch von der Gegenwart.