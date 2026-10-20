Es ist immer gut, auf die Wellenlänge seines Gastgebers zu schalten. Von daher ist es nachvollziehbar, dass Jensen Huang erst einmal schlechte Laune verbreitete. Es sei tragisch, was mit dem einst technologisch führenden Deutschland geschehen sei, sagte der Chef des Chipunternehmens Nvidia, um sich kurz darauf als Retter zu präsentieren. Im Gespräch mit Kanzler Friedrich Merz empfahl er Deutschland, künstliche Intelligenz für die Industrie zu bauen – KI, die selbstverständlich auf Chips von Nvidia läuft. Die Story der Tech-Bosse ist immer messianisch: Wir sind die Zukunft und erlösen euch von der Gegenwart.
MeinungDigitale SouveränitätDie Abhängigkeit vom Chipkonzern Nvidia ist kaum zu vermeiden
Kommentar von Jannis Brühl
Lesezeit: 1 Min.
Wie schön, die US-Firma will in Deutschland investieren. Und wer sich sorgt wegen Europas technologischer Selbständigkeit, dem sei gesagt: Big Tech ist nicht gleich Big Tech.
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