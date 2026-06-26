Nein, die Historiker müssen wegen der digital zugänglichen NSDAP-Karteien gewiss nicht bei null anfangen. Doch das große Schweigen, jenes in den Familien, könnte nun endgültig aufgebrochen werden.

Die Faschisten waren immer die anderen. Der erste israelische Korrespondent in Deutschland, Amos Elon, durfte 1965 den Geschichtsunterricht einer ostdeutschen Schule besuchen. Als er fragte, was aus den Juden der kleinen sächsischen Stadt geworden sei, antworten die Schüler, die Faschisten hätten sie ermordet. „Wer waren diese Faschisten?“, fragte Elon, „Deutsche? Spanier? Kamen sie vom Mond? Waren Leute aus dieser Stadt dabei?“ Den Schülern war kein Name bekannt.