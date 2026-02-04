Zum Hauptinhalt springen

NorwegenDer König hat’s gerade nicht leicht

Lesezeit: 2 Min.

Europas ältester Monarch, Norwegens König Harald V. im April 2025
Europas ältester Monarch, Norwegens König Harald V. im April 2025 (Foto: Fredrik Varfjell/AP)

Die Kronprinzessin pflegte regen Kontakt zum Sexualstraftäter Epstein, und der Stiefenkel steht gerade vor Gericht: Harald V. ist der Skandalfreie in der von Skandalen erschütterten Königsfamilie.

Von Claudia Fromme

Eine Weile ist es her, da war König Harald noch zu Scherzen aufgelegt. Als im vergangenen Herbst die Netflix-Doku „Rebel Royals“ über seine esoterisch interessierte Tochter Märtha Louise und den ihr angetrauten Schamanen Durek Verrett Aufsehen erregte, witzelte er, dass man über eine Fortsetzung nachdenke, mit ihm und in Slow-TV-Manier, also ohne große Vorkommnisse. Rebellisch würde der Film nicht geraten, dafür aber „leicht einschläfernd“ wirken.

Norwegen
:Ein Königshaus, drei Krisen

Marius Borg Høiby muss sich unter anderem wegen Vergewaltigung vor Gericht verantworten. Dort bestreitet der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit die schwersten Vorwürfe. Nicht nur seinetwegen steht die Monarchie unter Druck.

SZ PlusVon Alex Rühle und Kerstin Lottritz

