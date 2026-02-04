Eine Weile ist es her, da war König Harald noch zu Scherzen aufgelegt. Als im vergangenen Herbst die Netflix-Doku „Rebel Royals“ über seine esoterisch interessierte Tochter Märtha Louise und den ihr angetrauten Schamanen Durek Verrett Aufsehen erregte, witzelte er, dass man über eine Fortsetzung nachdenke, mit ihm und in Slow-TV-Manier, also ohne große Vorkommnisse. Rebellisch würde der Film nicht geraten, dafür aber „leicht einschläfernd“ wirken.
NorwegenDer König hat’s gerade nicht leicht
Lesezeit: 2 Min.
Die Kronprinzessin pflegte regen Kontakt zum Sexualstraftäter Epstein, und der Stiefenkel steht gerade vor Gericht: Harald V. ist der Skandalfreie in der von Skandalen erschütterten Königsfamilie.
Von Claudia Fromme
