Die Kämpfer der Demokratischen Kräfte Syriens (SDF) bekämpfen mit den USA die Terrororganisation IS in Syrien.

Kommentar von Raphael Geiger

Nun ist also in Nordsyrien eine türkische Drohne vom Himmel gefallen, abgeschossen von einem amerikanischen Jet. Sie war einer US-Basis zu nah gekommen, vorher hatte sie kurdische Ziele bombardiert. Die US-Armee ist noch immer in der Gegend, weil es auch den IS noch gibt, den sie mit den kurdisch dominierten Demokratischen Kräften Syriens (SDF) bekämpft. Eine Notlösung, weil es schlicht keinen besseren Partner gab. Die Notlösung hat bisher ganz gut funktioniert, das ist im Nahen Osten nicht wenig.