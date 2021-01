Kommentar von Daniel Brössler

Angela Merkel gilt gemeinhin als ehrliche Haut. International wird die Bundeskanzlerin geschätzt, weil sie zwar nicht alles sagt, was sie meint, aber in der Regel meint, was sie sagt. Auf diese Weise ist Merkel womöglich Opfer ihrer selbst geworden. Als sie dem Bau der deutsch-russischen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 ihren Segen gab, erklärte sie es zu einem rein privatwirtschaftlichen Projekt. Dabei ging es Merkel in erster Linie darum, das Vorhaben in seinen außenpolitischen Folgen für kalkulierbar zu erklären. Auch vor sich selbst.

Ob es den Gegnern der Leitung gelingt, sie noch auf den letzten Baumetern zu stoppen, ist noch nicht ausgemacht. Schon jetzt aber ist klar, dass der politische Preis des Projekts in keinem vertretbaren Verhältnis mehr zum angeblichen wirtschaftlichen Nutzen steht, zumal sehr zweifelhaft ist, ob das zusätzliche Gas überhaupt gebraucht wird. Bezahlt wird in einer Währung namens Glaubwürdigkeit.

Das gilt vor allem in der Russland-Politik: Sehr zu Recht kritisiert die Bundesregierung die Vergiftung des Kremlkritikers Alexej Nawalny, seine willkürliche Verhaftung sowie die Verfolgung seiner Anhänger. Der Wert dieser Kritik sinkt aber in dem Maße, in dem die Bundesregierung versucht, Nord Stream 2 in eine Parallelwirklichkeit zu verlegen, die nichts mit dem zu tun hat, was im Russland des Wladimir Putin vorgeht.

Öl und Gas halten Putins Apparat in Bewegung

Als Teil des Gazprom-Imperiums gehört Nord Stream 2 zum russischen Machtapparat. Öl und Gas halten diesen Apparat in Bewegung, weshalb 2014 beschlossene Sanktionen gegen die von Russland verantwortete Gewalt im Osten der Ukraine auch auf diesen Sektor zielten. Nord Stream 2 stärkt Putins System, weshalb das deutsche Festhalten an der Pipeline von größter Wichtigkeit ist für den Kreml. Die saubere Röhre ist eine Fiktion. Merkel weiß zu viel über das System Putin, um sich darüber etwas vormachen zu können.

Der Ukraine gegenüber hat Merkel das auch längst eingestanden. Hauptzweck der Pipeline aus russischer Sicht war von Anfang an, die Ukraine als Transitland entbehrlich zu machen. Um das abzumildern, setzte die Kanzlerin durch, dass Russland sich vertraglich verpflichtet, das ukrainische Netz weiterhin zu nutzen. Ausgerechnet die Ukraine, von Putin um einen Teil ihres Staatsgebietes beraubt, soll nun also auf russische Vertragstreue bauen. Merkel, die von Putin schon persönlich belogen wurde, weiß, was sie da verlangt.

Was Merkel unterschätzt hat, war wohl auch nie wirklich die Wirkung der Pipeline, sondern den Widerstand gegen sie. Richtig lag sie nur in der Annahme, dass es nicht gelingen würde, gegen den deutschen Einfluss die Europäische Union auf den Plan zu rufen. Völlig falsch und fahrlässig aber war der Glaube, dass die USA schon nicht Ernst machen würden mit Sanktionen. Nun steht die Bundesregierung vor einem doppelten Desaster. Zum einen könnte Nord Stream 2 zur teuersten Röhre ins Nirgendwo der Geschichte werden. Zum anderen vermiest der Streit den herbeigesehnten Neuanfang mit den USA unter Präsident Joe Biden, dem im Unterschied zu Donald Trump das Schicksal der Ukraine vermutlich tatsächlich am Herzen liegt - und nicht nur der Verkauf von amerikanischem Fracking-Gas.

Politisch betrachtet ist Nord Stream 2 schon jetzt eine riesige Investitionsruine. Gerade die Kanzlerin hätte das besser wissen können und müssen. Sie hat sich gewissermaßen selbst übers Ohr gehauen. Dieser Selbstbetrug rächt sich nun.