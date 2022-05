Siehe da, ein Wähler (hier in Köln)! Nur gut jeder Zweite gab am Sonntag in Nordrhein-Westfalen seine Stimme ab.

Kommentar von Detlef Esslinger

Zwei Gewinner? Also die CDU und die Grünen? Das ist die Lesart, die Hendrik Wüst seit Sonntagabend verkündet; als Profi muss er das wohl auch - wenngleich ihm bereits der Blick auf die Wahlbeteiligung verraten haben dürfte, dass dies eine gewagte These ist. Es ist so wie oft nach Wahlen: Politiker messen den Erfolg daran, wie viel Prozent ihre Partei erzielt hat. Das ist insofern plausibel, als es ihnen mithilfe von Wahlen darum geht, an die Macht zu gelangen - und die wird in Parlamenten auf Grundlage der prozentualen Wahlergebnisse verteilt.