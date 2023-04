Die ausgefallenen Prüfungen werden in Nordrhein-Westfalen an diesem Freitag nachgeholt, dem Fest des Fastenbrechens. An die muslimischen Schülerinnen und Schüler hat bei dieser Planung offenbar niemand gedacht.

Kommentar von Dunja Ramadan

Nirgendwo in Deutschland leben so viele Muslime wie in Nordrhein-Westfalen. Mehr als 1,5 Millionen. Eine nicht ganz unerhebliche Zahl an jungen Menschen dürfte also in den vergangenen Wochen auch Biologie, Chemie, Ernährungslehre, Informatik, Physik und Technik gepaukt haben. Umso unverständlicher ist es, dass die für Mittwoch geplanten Abiturklausuren wegen technischer Probleme einfach mal auf diesen Freitag verschoben worden sind. Ausgerechnet. Auf Eid al-Fitr, das Fest des Fastenbrechens, umgangssprachlich auch als Zuckerfest bekannt - einen der höchsten Feiertage für 1,9 Milliarden Menschen weltweit, und für 5,5 Millionen der 82 Millionen Menschen in Deutschland.