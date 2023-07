Am 27. Juli 1953 endete der Koreakrieg mit einem Waffenstillstand von 1953, woran Plakate in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang derzeit erinnern.

Kommentar von Stefan Kornelius

Der letzte Krieg zwischen den USA und China endete am 27. Juli vor genau 70 Jahren in einem Waffenstillstand, dem nie ein echter Frieden folgte. Der Koreakrieg zwischen 1950 und 1953 - mehr als vier Millionen Tote, unbeschreibliche Zerstörung - war vor allem ein politischer Stellvertreterkrieg. Auf kommunistischer Seite war es Stalins Befehl, der die nordkoreanischen Kader in Marsch setzte und sehr bald die chinesische Unterstützung an der Front erforderte.