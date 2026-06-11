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MeinungNordirlandWas in Belfast passiert, ist blanker, offener und gewaltsamer Rassismus

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Kommentar von Michael Neudecker

Lesezeit: 2 Min.

Am Mittwochabend ging in Belfast ein gewalttätiger Mob aus mehreren Hundert Maskierten auf die Straße.
Am Mittwochabend ging in Belfast ein gewalttätiger Mob aus mehreren Hundert Maskierten auf die Straße. Peter Morrison/AP Photo

Nach der Messerattacke eines Sudanesen greifen weiße Männer auf der Straße Menschen anderer Hautfarbe an. Derweil offenbaren Politiker vom rechten Rand ihre Vision einer Gesellschaft, in der Lynchjustiz dazugehört. Und auch Elon Musk mischt mit.

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Am Mittwochabend setzte die Polizei in Belfast Wasserwerfer gegen einen gewalttätigen Mob aus mehreren Hundert Maskierten ein. Es wurden Ziegelsteine geworfen und Molotowcocktails, es wurden Autos angezündet und Häuser, die zweite Nacht hintereinander. „Unruhen“ werden solche Vorgänge genannt, oder „Ausschreitungen“, aber das trifft den Kern der Ereignisse in diesem Fall nicht. Das, was gerade in Belfast passiert, ist blanker, offener und gewaltsamer Rassismus.

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